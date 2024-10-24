10月24日に行われたプロ野球ドラフト会議で、東海大学九州キャンパス硬式野球部の廣池康志郎投手が、千葉ロッテマリーンズから5位で指名されました。ドラフト会議の様子を、益城町の阿蘇くまもと臨空キャンパスで野球部のチームメイトと一緒に見守った廣池投手。指名の瞬間、仲間から大歓声があがると、廣池投手も表情を緩めました。宮崎県都城市出身の廣池投手。｢入学するときは、ドラフトで指名されるとは思ってもい