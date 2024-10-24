米１０年債利回りは４．２０８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:43）（%） 米2年債 4.047（-0.031） 米10年債4.208（-0.038） 米30年債4.489（-0.030） ドイツ2.256（-0.048） 英国4.237（+0.037） カナダ3.243（-0.021） 豪州4.452（-0.015） 日本0.954（-0.018） ※米債以外は10年物