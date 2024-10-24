24日に開かれたプロ野球ドラフト会議で、生光学園高校（徳島市）の川勝空人投手（3年）が日本ハムから育成1位で指名された。阿南光高校（阿南市）の吉岡暖（はる）投手（3年）も、DeNAから育成2位指名を受けた。DeNAから育成2位指名を受け、会見する阿南光高校の吉岡暖投手=2024年10月24日、徳島県阿南市宝田町、森直由撮影生光学園のエース右腕として活躍した川勝投手は、最速150キロ超の豪速球が武器だ。ただ、今夏の徳島大