2021年から2023年の3年間で販売数が1割強という伸びを見せているフルーツティーに着目した新商品「キリン 午後の紅茶 FRUITS ADE すっきり柑橘とアールグレイ」が2024年10月22日(火)から期間限定登場したので、飲んでみました。「キリン 午後の紅茶 FRUITS ADE すっきり柑橘とアールグレイ」を10月22日（火）より期間限定で新発売 | 2024年 | キリンホールディングスhttps://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2024/0924_