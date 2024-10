アクセサリーブランド「イー・エム(e.m.)」のセカンドライン「ラブ バイ イー・エム(LOVE BY e.m.)」から2024年クリスマスシーズンの新作ウィメンズジュエリー「Can‘t wait for sweet moment」が登場。2024年11月1日(金)から、イー・エム一部店舗にて販売される。”リボン”モチーフのピアスやネックレスクリスマスシーズンの新作「Can‘t wait for sweet moment」では、リボンや星をデザインしたピアスやネックレスが数量限定に