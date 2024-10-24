プロ野球のドラフト（新人選択）会議が24日、東京都内で開かれた。1位指名を受けた高校生4人のうち3人には甲子園出場経験がない。全国的に無名の存在ながら、地道に鍛えあげ、憧れの舞台にたどり着いた。西武の1位指名を受け、金沢高校の仲間と喜ぶ斎藤大翔内野手（中央）=2024年10月24日、金沢市、土井良典撮影ソフトバンクに1位指名された神戸弘陵高の村上泰斗投手は今夏の兵庫大会3回戦で敗退。負けた直後は「プロの夢が絶