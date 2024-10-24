プロ野球のドラフト会議が24日、東京都内であり、今夏の南北海道大会で4強入りした北照高の高橋幸佑投手（17）が中日から5位で指名された。肩車され、祝福を受ける高橋幸佑投手=2024年10月24日午後7時7分、小樽市の北照高校、鈴木優香撮影校内で野球部員ら約100人と中継を見守った高橋投手は、硬い表情でテレビ画面を見つめていたが、名前が呼ばれると安堵（あんど）の表情を浮かべた。横浜市育ちで中学までは軟式でプレーし