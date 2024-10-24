大阪・関西万博の会場となる夢洲（大阪市此花区）で10月23日、パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の実物大ガンダム像がお披露目された。 「機動戦士ガンダム」を軸としたパビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」では、実物大ガンダム像を関西で初めて展示する。ガンダム像は高さ約17メートルの静止像。神奈川県横浜市で2020年12月～2024年3月に開催した「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」で展示された動く実物