新規失業保険申請件数（10/13 - 10/19）21:30 結果22.7万件 予想24.0万件前回24.2万件（24.1万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（10/06 - 10/12） 結果189.7万件 予想187.5万件前回186.9万件（186.7万件から修正）（継続受給者数)