24日のプロ野球ドラフト会議で、松山市の聖カタリナ学園高校の有馬恵叶（けいと）投手（3年）が、中日から6位指名を受けた。指名後に高校で開かれた記者会見で「プロで戦える体作りをして、勝てる投手をめざしたい」と語った。指名後の記者会見で笑顔を見せる聖カタリナの有馬恵叶投手。左は浮田宏行監督=2024年10月24日、松山市、中川壮撮影有馬投手は愛媛県宇和島市出身。身長190センチの右上手投げで、最速145キロ超の直球