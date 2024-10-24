トンボコープが、2025年4月4日に豊洲PITにて3rd Anniversary ONEMAN LIVE『BIRTHDAY』を開催する。あわせて、新たなバンドロゴも公開された。 参考：トンボコープ、数多のファンと夢を引き連れて次のステージへ結成2年初ワンマン公演を観て 同情報は本日10月24日、Spotify O-EASTにて行われた1stワンマンツアー『WORLD ILLUMINATION』ファイナル公演で発表されたもの。『BIRTHDAY』は、公演翌日の