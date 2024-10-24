第89回アカデミー賞、第74回ゴールデングローブ賞など数々の映画賞にノミネートされ、2023年の全配信サービスにて世界で最も再生されたNo.1映画『モアナと伝説の海』の続編、『モアナと伝説の海２』が2024年12月6日（金）に全国公開。公開に先立ち、2024年10月24日に「キックオフファンミーティング in Theater」が開催されました！ 映画『モアナと伝説の海２』待ちきれない！キックオフファンミーティング in Theater &