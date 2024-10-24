MLB選手会（Major League Baseball Players Association）承認の新作野球スマホゲーム「eBaseball : MLB PRO SPIRIT」（以下、『メジャスピ』）が23日、コナミデジタルエンタテインメントからリリースされた。 【画像多数】ついにリリース！これが「eBaseball™: MLB PRO SPIRIT」内の大谷翔平 本作は「いつでもどこでもMLBの世界を体感できる」をコンセプトにしたMLBが舞台のモバイルゲーム