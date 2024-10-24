好きな惣菜発表ドラゴンが〜好きな惣菜を発表します〜あの好きな惣菜発表ドラゴンがぬいぐるみとグラスになります！本製品は『ドワンゴジェイピーストア』で期間限定完全受注生産！価格はそれぞれ、「好きな惣菜発表ドラゴンぬいぐるみ」4400円（税込み）「好きな惣菜発表ドラゴングラス」 1980円（税込み）受注期間は10月24日（木）12:00〜11月24日（日）23:59までとなっています。期間限定完