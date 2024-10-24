■プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD（24日、新高輪プリンスホテル）プロ野球ドラフト会議で、最速148キロを誇る花咲徳栄高校の上原堆我（うえはら・たいが）投手がオリックスから育成ドラフト3位指名を受けた。巨人の1位指名を受けたチームメイトの石塚裕惺（内野手）と同じく、17時過ぎから同校の校長室で指名を待っていた上原。石塚が指名を受けて会見場に向かった後、およそ2時間半待ち続け、ようやく届いた吉報