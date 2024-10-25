【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）欧州議会は２４日、人権や民主主義の擁護に貢献した個人や団体をたたえる２０２４年のサハロフ賞を、７月のベネズエラ大統領選に野党統一候補で出馬したエドムンド・ゴンサレス氏と、野党指導者のマリア・コリナ・マチャド氏に授与すると発表した。授与式は１２月１８日の予定。欧州議会のメツォラ議長は、両氏が正義や民主主義といった価値観を重視し「自由で公正かつ平和的な政権移譲の