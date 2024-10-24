漫才コンビ「西川のりお・上方よしお」の西川のりお（７３）が２４日、「ますだおかだ増田のラジオハンター」（ＡＢＣラジオ）に出演。不同意性交などの疑いで書類送検されたジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二について言及した。西川は、ジャンポケのおたけと太田博久の今後について心配した。営業マンが学園祭のイベンターに営業をするも、学校側から「ＮＧがくる」と苦しい内情を明かした。「ジャングルポケットって名