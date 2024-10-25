東海大相模高の左腕、藤田は日本ハムから２位指名を受けた。幼い頃から追い続けてきたプロの夢が実現し、「うれしい気持ち」と喜んだ。１９８センチの長身から投げ下ろす直球が最大の武器。今夏の全国選手権大会で８強入りし、その後のＵ１８（１８歳以下）アジア選手権で日本の準優勝に貢献した。自身の武器をまだ生かし切れていないと感じており、「もっと知識を増やして自分なりに理解していきたい」。プロで成長を続けるこ