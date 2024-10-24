24日にあったプロ野球ドラフト会議では、福岡ゆかりの選手たちの指名が相次いだ。巨人からドラフト2位指名を受けてガッツポーズの浦田選手=2024年10月24日午後10時35分、福岡市の九州産業大学、酒瀬川亮介撮影福岡大大濠高の柴田獅子（れお）投手は、日本ハムとソフトバンクから1位指名された。地元の西日本短大付高出身の新庄剛志監督が当たりくじを引き、日本ハムの交渉権獲得が決まると、「素晴らしい若手の選手が多くいる