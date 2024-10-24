（24日、プロ野球ドラフト会議）ソフトバンクから５位指名を受け、安堵の表情を見せる愛工大名電高の石見颯真選手=2024年10月24日午後6時35分、愛知県春日井市熊野町、松本敏博撮影愛工大名電高（名古屋市）3年の石見颯真選手（18）は、ソフトバンクに5位で指名された。愛知県春日井市にある野球部の合宿所で部員らとともに中継を見守り、指名を受けると、緊張していた顔を一気にほころばせた。滋賀県出身。広角にはじき返す打
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