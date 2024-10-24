（24日、プロ野球ドラフト会議）プロ野球ドラフト会議でソフトバンクに1位で指名された、神戸弘陵の村上泰斗投手=2024年10月24日午後5時55分、神戸市北区、原野百々恵撮影ソフトバンクから1位指名を受けた神戸弘陵高の村上泰斗は、野球部寮のテレビでドラフト会議の様子を見つめていた。名前を呼ばれると笑顔で岡本博公監督と握手した。中学までは捕手で高校から投手に。最速153キロの直球を投げられるまでに成長した。「しん