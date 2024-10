photo by Matty Vogel ONE OK ROCKが23日、アメリカ・ロサンゼルスのKIA FORUMで今年9月からスタートさせたワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』のファイナル公演を行った。【写真】ONE OK ROCK新アー写&「Dystopia」ジャケ写&ライブフォト会場に集まった1万2千人のファンを熱狂させ、ツアーを完遂した。終演後にはニューシングル「Dystopia」を10月25日にリリースするというサプライズ