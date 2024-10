RAM RIDERのニューアルバム『REPLAY THE MAGIC』が2024年11月1日(金)に配信リリースとなる。続く11月9日には、アルバムと同タイトルが冠されたデビュー20周年の記念ライブ<RAM RIDER 20th Anniversary LIVE 「REPLAY THE MAGIC」>が渋谷WOMBLIVEにて開催となる。表題曲「REPLAY THE MAGIC」は、新宿歌舞伎町のナイトエンターテインメント施設ZEROTOKYOで開催されているクラブイベント<ASOBIZA>ですでに初プレイされており、