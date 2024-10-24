プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」は24日、都内で行われ、支配下選手の指名が終了。大阪桐蔭の甲子園V世代だった社会人野球の日本生命・山田健太内野手は名前を呼ばれなかった。山田は大阪桐蔭で同世代の藤原恭大、根尾昂、柿木蓮、横川凱ら、後にプロに進んだメンバーとともに2年春、3年春夏で甲子園を制覇。東京六大学リーグの立大に進学し、1年秋と2年秋に