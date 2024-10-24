プロボクシング元世界2階級王者の亀田和毅さんは10月23日、自身のInstagramを更新。メキシコ人の妻と息子の顔出しショットを投稿しました。【実際の投稿：亀田和毅、美人妻＆息子の顔出しショット】「最高に素敵なファミリー」亀田さんは「結婚9周年記念日シルセいつもありがとうな」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。家族ショットを披露しました。美人な妻とかわいらしい子どもたちに囲まれて幸せそうな亀田さん。結婚9周