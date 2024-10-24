モデルの大倉士門が22日（火）、妻・みちょぱとの結婚記念日旅行での2ショットを披露した。【別カット2点】大倉士門とみちょぱの見つめ合いショットファッション雑誌『Popteen』（角川春樹事務所）の読者モデルとして人気を集めた大倉士門。2022年10月に”みちょぱ”こと池田美優との結婚を発表した。大倉は22日、「今日は結婚して２年の記念日でした〜毎年結婚記念日は国内弾丸日帰り旅行に行こう！ということで昨年に広島に引