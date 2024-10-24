「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２４日、都内ホテル）関大の金丸夢斗投手（２１）は中日が交渉権を獲得し、「１年目でも２桁勝利を目指して頑張っていきたい」と抱負を掲げた。中日、ＤｅＮＡ、阪神、巨人とセ・リーグ４球団が競合し、中日が交渉権を獲得。会見場内は集まった同級生の野球部４０人がどよめき拍手を送った。緊張感ある表情のまま１２球団の１巡目を終えた。武器は「コン