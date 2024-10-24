プロ野球ドラフト会議、最注目投手、関西大学・金丸投手は中日ドラゴンズが交渉権を獲得。指名後の感想を伺いました。―――関西大学の金丸投手にお話を伺います。交渉権獲得がドラゴンズに決まりました。改めてドラゴンズの印象聞かせてください（関西大学金丸夢斗投手）「本当にファンがとても熱いというところと同級生で言うと、高橋宏斗選手を筆頭にとても投手陣が力があるという印象です」―――ドラフトで自分の名前が