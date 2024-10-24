■プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ（24日、新高輪プリンスホテル）プロ野球のドラフト会議が24日に都内のホテルで行われ、アマチュアNo1遊撃手として注目を集めた明大・宗山塁（21）は西武、楽天、広島、日本ハム、ソフトバンクの最多5球団競合の末、楽天に交渉権が渡った。指名直後の会見で宗山は「今日、こうしてドラフトの日を無事迎えられ、5球団の方々、そして東北楽天ゴールデンイーグルスの方々にこのよう