人気インフルエンサーの（左から）ときちゃん、ちなぷぷ、まいきち今年7月発売のデジタル写真集が大ヒットし、10月21日（月）発売『週刊プレイボーイ45号』の袋とじにて誌面初登場を果たした現役女子大生TikToker・ちなぷぷ。彼女をはじめ"インフルエンサー"のグラビアを目にする機会の多い昨今だが、彼女たちが何者なのか、よくご存じない読者も多いだろう......。そこで今回は、グラビアでも話題の人気インフルエンサー・ちなぷ