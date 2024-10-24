Mayu Sakoda［東京２４日ロイター］ - 朝日生命保険は２０２４年度下期の一般勘定資産運用計画で、引き続き円金利資産を中心とした運用方針の下、クレジットやオルタナティブ投資の残高を積み増す計画を示した。円債投資では、２０年債利回りが２％を上回るような金利上昇局面で買い増しを検討する。外債は最近の為替相場の急激な変動に伴い、ヘッジ比率は下期も相場状況をみて機動的に対応する。２４日に開催した資産運用