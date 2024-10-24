プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が24日に行われ、早実（東京）の宇野真仁朗内野手がソフトバンクから4位指名を受けた。指名後、同校の小室哲哉記念ホールで会見が行われ、喜びを語った。指名が発表された際、会見場には宇野本人や家族は不在だったが、同級生の保護者や学校関係者から「キャー！」と歓声が上がった。家族が先に会場に姿を現すと、大きな喝采