第1日、18番でバンカーショットを放つ木下稜介。4アンダーで7位＝習志野CCZOZOチャンピオンシップ第1日（24日・千葉県習志野CC＝7079ヤード、パー70）日本開催の米ツアー大会。木下稜介、清水大成、金谷拓実、今平周吾が66をマークし、首位と3打差の7位で発進。3年ぶり2度目の制覇を狙う松山英樹は71で53位と出遅れた。その他の日本勢は石川遼、片岡尚之、杉浦悠太が68で22位。テーラー・ムーア（米国）が63で単独トップに立っ