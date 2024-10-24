10月24日、プロ野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズは有馬恵叶投手（聖カタリナ学園高）を6位で指名しました。 【中日のこれまでの指名】1位指名：金丸夢斗投手（関西大学）2位指名：吉田聖弥投手（西濃運輸）3位指名：森駿太内野手（桐光学園高）4位指名：石伊雄太捕手（日本生命）5位指名：高橋幸佑投手（北照高）