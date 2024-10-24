24日行われたプロ野球ドラフト会議2024で、石川県能美市出身で星稜高校OBの寺西成騎（てらにし・なるき）投手が、オリックスバファローズから2位指名を受けました。寺西投手は高校1年から甲子園を経験し、日本体育大学のエースとして、2023年の春には首都大学野球リーグでMVPを獲得しました。大学日本代表にも選ばれ、最速153キロの速球をひっさげて、プロの舞台へ進みます。