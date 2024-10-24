新たな旅行商品の企画開発を担当する大手旅行会社の社員が、24日、石川県七尾市の和倉温泉を訪れ、伝統工芸を体験したり、地元の観光協会から地震当時の話などを聞きました。石川県観光連盟が2014年から行っている「いしかわ旅行商品プロモーション会議」では、毎年、大手旅行会社を招いて県内の観光地を巡り、新たな旅行商品を提案しています。伝統工芸を体験後、地震当時の和倉温泉の様子を説明参加者は24日、七尾市の「和倉じば