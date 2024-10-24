ガールズグループVIVIZの5thミニアルバム『VOYAGE』の新コンセプトフォトが公開された。【写真】VIVIZ、黒スーツで見せた“オトナの魅力”10月24日、所属事務所Big Planet Madeエンターテインメントは、公式SNSで『VOYAGE』の新コンセプトフォトを公開した。（写真＝Big Planet Madeエンターテインメント）VIVIZ・オムジ（写真＝Big Planet Madeエンターテインメント）VIVIZ・ウナ最初のコンセプトフォトでは旅の余裕と自由が感じ