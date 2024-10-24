［東京２４日ロイター］ - アジア開発銀行（ＡＤＢ）は２４日、次期総裁を選ぶ選挙の応募を締め切り、日本の神田真人前財務官のみが立候補したと発表した。２８日から１１月２７日まで加盟国の財務相など総務による投票が行われ、翌２８日に結果を発表する。神田氏は、今年７月まで財務官として為替介入など日本の通貨政策を指揮。現在は内閣官房参与を務めている。立候補に当たり、「持続可能で包摂的な成長を地域にもた