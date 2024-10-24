今や、災害が身近な存在として捉えられている日本において、防災グッズは必要不可欠といえるでしょう。しかし、防災グッズを準備するにあたって懸念点になるのが費用面です。 そこで、本記事では状況に合わせた防災グッズを準備する場合において、費用面から解説します。 外出時用の防災グッズ 外出時の防災グッズを用意する場合、基本になるのは非常用の持ち出し袋です。自宅の玄関近くなどに置いておき、避難をす