指名直後の佐伯鶴城・狩生聖真投手 24日行われたプロ野球のドラフト会議で、大分県の佐伯鶴城高校の狩生聖真投手が埼玉西武ライオンズから3位で指名されました。 渡辺監督と握手する佐伯鶴城・狩生聖真投手 佐伯鶴城の狩生聖真投手の持ち味は、身長186センチから繰り出される最速150キロのストレート。 佐伯鶴城・狩生聖真投手 夏の甲子園大分大会では、ベスト8に終わりましたがメ