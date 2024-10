ONE OK ROCKが、ニューシングル「Dystopia」を10月25日に配信リリースする。 (関連:ONE OK ROCK Taka×Nissy、ミセス 大森×中島健人、King Gnu 井口×ポルノ 岡野……惹かれ合う才能たち) 本情報は、本日10月23日にアメリカ ロサンゼルスのKIA FORUMにて開催されたワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』のファイナル公演にてサプライズ発表されたもの。さらに、会場では一