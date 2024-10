■&TEAMの初アリーナツアー『2024 &TEAM CONCERT TOUR ‘SECOND TO NONE’』東京公演の様子を感じられる初公開のビハインド写真を展示! &TEAMの写真展『PHOTO EXHIBITION 2024 &TEAM CONCERT TOUR ‘SECOND TO NONE’』が、11月30日から大阪・hmv museum 心斎橋、12月21日から東京・hmv museum 渋谷6で開催される。 本展では、&TEAMの初アリーナツアー『2024 &TEAM CONCERT TO