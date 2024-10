The KingDomのニューミニアルバム「REALIZE」とタイトル曲「Flip that Coin」が、アメリカ、チェコ、ニュージーランドの3ヶ国のiTunes K-POPアルバム及びシングルデイリーチャートで1位を獲得した。タイトル曲「Flip that Coin」はスラップハウス、ヒップホップ、R&Bなど様々なジャンルのスタイルを適材適所に取り入れたハイブリッドポップトラックで、新しい運命を自ら作っていくという始まりと共にグループ名までKINGDOMからThe