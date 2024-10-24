BLACKPINKジェニーとNCTジェヒョンの新曲が、韓国放送局のKBSで放送審議規定にかかったと23日、韓国メディアが伝えた。 【写真】ジェニーの新曲「Mantra」イメージフォト 記事によるとこの日、同局の公式ホームページで歌謡曲の審議結果を公開したという。そこにジェニーの「Mantra」、ジェヒョンの「Unconditional」が放送不適格判定を受けたと記されていた。 不適格理由を、放送審