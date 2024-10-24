『夏日的檸檬草』出演のツァオ・ヨウニン 10月17日から10月26日(土)まで、TOHOシネマズ 日比谷、TOHOシネマズ 六本木ヒルズ、東京ミッドタウン日比谷、TOHOシネマズ 池袋で、台湾の人気映画・ドラマ11作を一挙上映する「TAIWAN MOVIE WEEK(台湾映像週間)」が、昨年に引き続き今年も開催中。TAIWAN MOVIE WEEKで上映１本目を飾ったのは台湾俳優ツァオ・ヨウニンが出演する『夏日的檸檬草』(2024年8月台湾公開・日本未公開)。本