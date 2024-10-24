コカ・コーラシステムは、フルーツ炭酸飲料「ファンタ」ブランドから、本物のヨーグルトに炭酸とピーチフレーバーゼリーを合わせた、新感覚の炭酸飲料「ファンタ ヨーグルラッシュ マーブルピーチ」を、10月28日から期間限定で発売する。「ファンタ ヨーグルラッシュ マーブルピーチ」は、まろやかなヨーグルトと、華やかな甘さのピーチフレーバーゼリーを一度に贅沢に味わえる、ヨーグルト味の炭酸飲料とのこと。コカ・コーラ社独