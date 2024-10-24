ゴディバ ジャパンは、クリスマス限定の「ゴディバ ウィンターワンダーズ コレクション」を、11月1日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。今年のホリデーコレクション「ゴディバ ウィンターワンダーズ コレクション」を発売する。「ゴディバ ウィンターワンダーズ コレクション」のテーマは、ベルギーの首都、ブリュッセルのクリスマスマーケット「ウィンターワンダー