【モデルプレス＝2024/10/24】WEST.の重岡大毅が23日、NEWSの増田貴久がパーソナリティを務めるラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ／毎週水曜深夜1時〜）に出演。増田がいつも行う「ファッションチェック」について明かした。【写真】重岡大毅＆美人女優のキスシーン◆重岡大毅、プライベートトークはOKでも私服はNG日頃からプライベートの話題をあまりしたがらないことで知られている増田。重岡はそん
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