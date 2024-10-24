【真・一騎当千 関羽雲長 生足バニーVer.2nd】 10月24日 予約開始 2025年5月 発送予定 価格：44,000円 フリーイングは、フィギュア「真・一騎当千 関羽雲長 生足バニーVer.2nd」の予約受付を、10月24日より「あみあみ」などにて開始した。発送予定は2025年5月。価格は44,000円。 本商品は、「真・一騎当千」に登