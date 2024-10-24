女性5人組アイドルグループ「CiON（シーオン）」が24日、公式サイトを通じ、JR新宿駅前の路上で今年5月に道路の使用許可を得ずにライブを開催したとして道交法違反（道路不正使用）の疑いで書類送検されていたことを認め、謝罪した。異例の摘発に「報道されている事実関係につきましては、すべて真実」「無許可の状態で路上ライブを敢行してしまったことに関しましては、いかなる理由があろうとも弁解の余地はございません。この